Hoe hou je kruidenplantjes uit de winkel zo lang mogelijk vers?

Het oogt mooi, zo'n potje basilicum of peterselie in de keuken, en het is handig bij het koken. Helaas: veel van die kruidenplantjes verdorren verdomd snel. Valt daar iets tegen te doen? En welke zijn makkelijker vers te houden? "Kruidenplantjes uit de supermarkt overleven maar een paar weken, je kan ze best verpotten of in de grond planten", zegt tuinexpert Ivo Pauwels.