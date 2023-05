Wat als ik plots extra moet betalen voor mijn poetshulp?

De consumentenombudsdienst krijgt veel klachten en vragen over deze manier van werken. In het jaarverslag van 2022 staat expliciet een passage over die extra kosten. En dan vooral ook de bedenking dat een consument hier weinig in de pap te brokken heeft. Door het grote tekort aan poetshulpen zit je als klant in een "te nemen of te laten scenario".

In deze aflevering van WinWin duiken Sven en Katleen dieper in het probleem. Ze bekijken waarom bedrijven die extra inkomsten nodig hebben en ze onderzoeken wat een goede oplossing zou kunnen zijn.