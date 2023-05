Werken aan nieuw woonzorgcentrum in Assenede zijn gestart

De komende periode zal er heel wat werfverkeer in de omgeving van het nieuwe woonzorgcentrum passeren. Daarom maakte het WZC afspraken met de buurt en de scholen over de werken. "Het zwaar werfverkeer mag niet langs de scholen rijden tijdens de start en het einde van de lesdag. Daarnaast is het verkeer niet welkom in de woonwijken. Als dat toch zou gebeuren, is dat uitzonderlijk en dan verwittigen we iedereen op voorhand", vertelt Buyse.