Zoekactie naar vermiste vrouw in Hoeselt

De buitenlandse vrouw ging gisteren een wandelingetje maken in Hoeselt, maar keerde niet terug. Haar familie sloeg gisterenavond laat alarm. De politie is haar nu aan het zoeken met een helikopter boven Hoeselt en Werm.

De vrouw is slecht te been en loopt met een kruk. Omdat ze hier op vakantie is, is ze mogelijk de weg kwijt geraakt.