Zonneparking moet Transfosite in Zwevegem helpen om energieneutraal te worden

Op de Transfosite in Zwevegem zijn de werken gestart voor een zonneparking. Dat is een grote overdekte parking met plaats voor zeventig auto's en met zonnepanelen op het dak. Die moeten de verschillende organisaties op de site van energie voorzien. Samen met de zonnepanelen worden er ook een warmtekrachtkoppeling en een aantal batterijen geïnstalleerd om een deel van de zonne-energie op te slaan. Aanvankelijk was het ook de bedoeling om een grote windturbine te plaatsen. Maar dat bleek niet veilig. Toch blijft het de ambitie van de gemeente Zwevegem en haar partners, waaronder intercommunale Leiedal, Fluvius en de provincie, om de site op termijn volledig energieneutraal te maken.