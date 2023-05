6.000 fietsers passeren op mijnsite van Heusden-Zolder tijdens de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker

"Ik rijd vandaag voor de 11de keer 125 kilometer mee voor Kom op tegen Kanker en we zamelden 11.000 euro in. Ik doe dit dus sinds 2012 samen met mijn team Eliaro. Het team is vernoemd naar mijn 2 kleinkinderen, in de hoop dat ze bespaard blijven van deze vreselijke ziekte. In het begin van 2012 kregen we te horen dat de 36-jarige dochter van onze vrienden gestorven was aan acute leukemie", vertelt Mieke Willems uit Ninove. "In Mechelen zullen zij ons opwachten, dat doen ze elk jaar. Dat is telkens een erg emotioneel moment, maar we kijken er allemaal naar uit."