73 galerijen en musea openen de deuren tijdens Antwerp Art weekend

Dankzij Antwerp Art Weekend trekken galerijen niet alleen nieuwe bezoekers aan, maar krijgen ze de kans om bepaalde vooroordelen weg te werken. "Het is een groot misverstand dat een galerij hoge drempels heeft. Het is voor iedereen. Je kan er uitleg krijgen of op je eigen tempo door de galerij gaan. Je kan kunstenaars of -liefhebbers ontmoeten en er kunnen heerlijke dialogen ontstaan. Iedereen is welkom, van jong tot oud."