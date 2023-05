8.000 jaar oude rotstekeningen stellen grote "woestijnval" voor: "Sterk staaltje van ruimtelijk inzicht in de steentijd"

Op deze foto's en tekeningen die de onderzoekers vrijgaven in PLOS One-magazine, is de site in Jordanië te zien in een luchtbeeld (A) met in het rood de plaats waar de opgravingen plaatsvonden. De zuil zelf (B) is voor de foto rechtop geplaatst. Op (C) en (D) is de tekening duidelijker zichtbaar. Hieronder zijn de tekeningen in meer detail te bekijken.