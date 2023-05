Acht keer levenslang voor dader van aanslag in New York waarbij Belgische vrouw overleed

Sayfullo Saipov reed op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck in op voetgangers en fietsers in Manhattan, in New York. Er vielen 8 doden en een tiental zwaargewonden. Het was de dodelijkste aanslag in New York sinds 11 september 2001. Een van de doden was Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerken, in Staden. Ze was op citytrip in New York met haar moeder en twee zussen. Nog drie andere Belgen, een gezin bestaande uit vader, moeder en zoon, raakten gewond.