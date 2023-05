Dronken man rijdt over markt in Deurne tijdens wilde achtervolging: "Als bij wonder niemand gewond"

"We kregen vanmorgen een oproep van iemand die zonder aanleiding een glazen fles naar het hoofd kreeg geslingerd in de buurt van de Rooseveltplaats. Die persoon gaf aan dat de verdachte was weggereden in een huurwagen. Niet veel later kreeg een van onze patrouilles de auto in de gaten", zegt Bruyns. De politie probeerde de auto meermaals te stoppen, maar de bestuurder vluchtte weg.

Tijdens die achtervolging reed de man over de stoep en negeerde hij verschillende rode verkeerslichten. Onderweg raakte hij ook nog een aantal andere voertuigen. In de buurt van de markt reed de gevluchte auto zich vast. Na een achtervolging te voet konden de agenten de bestuurder en zijn passagier inrekenen. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Ook de passagier was onder invloed en werd opgepakt voor openbaar dronkenschap.