Bizar ongeval in Halle: man rijdt tot twee keer toe in op voorligger waardoor die voetganger aanrijdt

Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag op de Auguste Demaeghtlaan in Halle. Een vrouw van 29 stopte aan het zebrapad om een voetganger over te laten, maar bij het afremmen ging het mis. "De vrouw werd achteraan aangereden door een andere auto", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Daarna reed die auto nog een tweede keer in op zijn voorligger. Bij de tweede botsing reed de voorligger de man op het zebrapad aan." Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is zijn toestand stabiel.



Het is voorlopig niet duidelijk waarom de bestuurder van de tweede wagen, een 72-jarige man, twee keer inreed op zijn voorligger. Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. "Alles lijkt technisch in orde met de auto, er zijn geen technische defecten vastgesteld", zegt Carol Vercarre. "Er was ook geen sprake van overdreven snelheid en de bestuurder zelf legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Het zou kunnen dat de man geschrokken is en daardoor zijn rem gelost heeft. Daardoor zou zijn auto weer versneld hebben en zo een tweede keer gebotst zijn."