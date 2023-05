Matras vat vuur in cel in Turnhoutse gevangenis: gevangene gewond

In de gevangenis van Turnhout heeft het vanmiddag gebrand in een cel. De matras van een geïnterneerde had er vuur gevat. Het is nog niet duidelijk of dat een ongeval was of doelbewust gebeurde. Het gevangenispersoneel kon de brand snel blussen.

De geïnterneerde zou volgens de lokale brandweer stevige brandwonden hebben opgelopen. Het gespecialiseerde klimteam van de Antwerpse brandweer is naar Turnhout afgezakt om de man met een brancard veilig vanop de eerste verdieping te evacueren. Dat is vernomen bij kapitein Jan Druyts van brandweerzone Taxandria die ter plaatse is.