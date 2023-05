Brussel denkt na over oprichting vrijwilligerskorps: “Win-win voor onze jongeren en onze hulpdiensten”

“Dit project is niet enkel interessant op zich, maar kan ook een formidabele springplank vormen voor jongeren om ook op professioneel vlak te kunnen doorgroeien richting de hulpdiensten- en brandweersector”, zegt Bianca Debaets. “En dat zou dan weer fantastisch nieuws zijn voor die sectoren zelf, waar we dringend meer Brusselaars nodig hebben, want amper 25% van alle agenten is ook effectief afkomstig uit een Brusselse gemeente. Door onze eigen jongeren, die onze hoofdstad goed kennen, in te schakelen in een vrijwilligerskorps, kunnen we dat proberen op te lossen.”