Deutsche Bank treft schikking van 75 miljoen dollar met slachtoffers in Epsteinzaak 

Epstein was van 2013 tot 2018 klant bij Deutsche Bank. Hij zou er via zijn rekening onder meer geld hebben overgemaakt naar vrouwen in Oost-Europa. Banken hebben een plicht om in te grijpen bij verdachte transacties. Deutsche Bank zelf geeft niet toe dat het in de fout is gegaan, maar zegt wel haar controlemechanismen te hebben versterkt.