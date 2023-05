25 inwoners van Sint-Baafs-Vijve geëvacueerd na gaslek in appartementsgebouw

Omstreeks 5 uur deze ochtend merkten bewoners van een appartementsgebouw in de Rijksweg in Sint-Baafs-Vijve dat ze geen elektriciteit meer hadden. “Ze roken ook een rare geur”, aldus burgemeester Jan Stevens (CD&V). De gemeente en de brandweer werden op de hoogte gebracht van het probleem. Bij aankomst bleek dat er een gaslek was in de middendrukleiding. “Het lek is ontstaan door een probleem met een elektriciteitskabel. Door een vonk van de kabel ontstond er een gaatje in de gasleiding”, legt de burgemeester uit.