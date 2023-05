Gedumpte herdenkingsbeeldjes krijgen nieuw leven langs Kezelbergroute in Wevelgem

In 2018 maakte kunstenaar Koen Vanmechelen een kunstwerk met 600.000 beeldjes van gehurkte soldaten in klei voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De "Coming World Remember Me"-beeldjes stonden lang in het provinciaal domein de Palingbeek in Ieper. Wat later kon iedereen de beeldjes gratis ophalen.