Grenspark Kalmthoutse Heide zegt definitief neen tegen kandidatuur Nationaal Park

Het grenspark wil de huidige samenwerking met de buurgemeenten, privé eigenaars en natuurbeheerders behouden en ook versterken. "We werken op dit moment heel intensief samen en er is een goede samenhang. We willen daarom nog meer samenwerken", zegt Groffen. "We hebben dat Masterplan opgesteld over hoe het grenspark er in de toekomst kan uitzien. Het zou zonde zijn als we al die ideeën zomaar naast ons neerleggen. We gaan die zaken gebruiken om ons verder te versterken en ook aan de minister vragen om ons in de toekomst hierin te blijven ondersteunen."