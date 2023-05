Heilig Bloedprocessie trekt door historisch centrum van Brugge: "Kindje Jezus is een meisje van zeven weken"

Zonder de figuranten geen processie. Melanie Stubbe is één van hen. "Ik ben vandaag de allegorie van Brugge. Ik zit op mijn paard in amazonezit omdat dat vroeger de traditionele manier was om paard te rijden. Dit is mijn paard Yazou, wij doen dat al zeven jaar."

Eén van de hoofdrollen was weggelegd voor Nala Hoornaert, een baby van zeven weken oud. Mama Emily Maenhout reageerde op een oproep op Facebook. "Vandaag ben ik Maria en is dit kindje Jezus. Dit jaar is Jezus inderdaad een meisje. Ze is een heel rustige baby, hopelijk blijft ze tijdens de hele stoet rustig. Als Bruggelinge vind ik het een hele eer dat ik samen met Nala ben uitgekozen om die rol te spelen."