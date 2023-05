Hollywoodlegende Harrison Ford krijgt ere-Gouden Palm in Cannes

Harrison Ford is een ware legende in Hollywood. Hij vertolkte er tal van rollen, gaande van Han Solo in de "Star Wars"-saga tot "Blade Runner". Sinds 1981 speelt hij ook de beroemde archeoloog met hoed en zweep in de eerste film in de reeks "Indiana Jones". Dit jaar schittert hij in de vijfde film uit die reeks: "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Aan het begin van het filmfestival in de Zuid-Franse badstad kreeg ook de 78-jarige Michael Douglas al een ere-Palm. Eerdere laureaten zijn Tom Cruise, Alain Delon, Jodie Foster en Forest Whitaker.