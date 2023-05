Indiase alpiniste met pacemaker en Nepalese gids sterven tijdens Everest-expeditie

Volgens plaatselijke media wilde de vrouw twee primeurs vestigen. Ze haalde naar verluidt geld op om haar beklimming te betalen, met de slogan "Expeditie Everest, op 58 jaar en met een pacemaker".

Het andere slachtoffer is een gids die om het leven kwam bij het afdalen van de Everest. Hij nam deel aan de jaarlijkse afvalcollecte om de route proper te houden. Er is een operatie opgezet om het stoffelijk overschot op te halen.

Het is al het zesde en zevende overlijden sinds het begin van het klimseizoen naar de Everest (8.849 meter). In deze periode zijn de temperaturen doorgaans milder en waait de wind doorgaans minder hard. Het klimseizoen duurt nog tot begin juni. Er zouden bijna 500 vergunningen aan buitenlanders zijn toegezegd voor een beklimming. Eerder dit seizoen kwamen drie Nepalese klimmers om (in april), evenals een Amerikaan (in mei) en onlangs nog een Moldaviër.

Een 84-jarige Spaanse alpinist heeft bij zijn 14e poging om een Himalayatop te beklimmen een been gebroken. Carlos Soria Fontan wilde de oudste alpinist ooit zijn die 14 bergen in de Himalaya bedwingt, maar is dus mislukt bij zijn 13e berg, de 8.167 meter hoge Dhaulagiri. Hij raakte zwaargewond op een hoogte van 7.500 meter.