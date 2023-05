Italië meet schade op na dodelijke overstromingen, maar nieuw gevaar steekt de kop op: "Men vreest voor modderstromen"

Volgens Strynckx zal de hulpverlening wel vlot op gang komen. "In Italië zijn ze erg goed voorbereid op dit soort rampen. In bepaalde steden en gemeenten is ook al de hulp van het leger ingeroepen. Ik vermoed dat er wel voldoende hulp is, maar de vraag is of de hulpverleners wel overal zullen raken waar hun hulp broodnodig is."