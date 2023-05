Jongeren in Kruibeke willen nieuwe feestzaal en meer ruimte om jong te zijn

De jeugdraad van Kruibeke organiseerde woensdagavond een optocht door de straten van de gemeente. Een openluchtfuif met een 130-tal jongeren die graag meer ruimte willen krijgen in Kruibeke. Er is bijvoorbeeld al enkele jaren vraag naar een nieuwe feestzaal. "Omdat we steeds minder ruimte krijgen om jong te zijn, organiseren we maar een fuif op straat”, zei de voorzitter van de jeugdraad Dries Van Wouwe voor aanvang. Jongeren vinden ook dat er te weinig verdraagzaamheid naar hen toe is vanuit het gemeentebestuur.