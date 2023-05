Kennedytunnel tot zondagochtend dicht richting Nederland

AWV werkt al langer aan de verlichting in de tunnel. Die wordt vervangen door een nieuwe installatie met intelligente sturing. Ook de brandwerende platen in de tunnel worden vervangen. De meeste werken gebeuren 's nachts, maar af en toe is een langere sluiting van enkele dagen nodig. AWV plant die afsluitingen in (lange) weekends, om de verkeershinder al bij al te beperken.