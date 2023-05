Man die rijongeschikt wordt verklaard, veroorzaakt half uur later ongeval op parking politierechtbank Halle

In zijn verdediging verklaarde de man dat hij niet wist dat de uitspraak van de politierechter meteen van kracht was. Daarnaast gaf hij ook aan dat hij niet meer zo goed hoort. Omdat de man in het verleden al 14 keer veroordeeld was, wou de rechter hem een geldboete van 4.000 euro opleggen. Toen de beklaagde zei dat hij dat bedrag niet kon betalen, gaf de rechter hem als gunst een werkstraf van 80 uur. Daarbovenop moet de man ook drie maanden zijn rijbewijs inleveren.