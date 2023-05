Man overleden nadat hij hoofd stoot en in water valt in Oostende

De man had een bootje gehuurd en na een tochtje meerde hij aan in de haven van Oostende. In de Sir Winston Churchillkaai besefte hij plots dat hij iets was vergeten in de boot en hij keerde terug. Tijdens het wandelen is hij gestruikeld en met zijn hoofd op een ponton terechtgekomen. Daarna is hij in het water gevallen.

Wellicht is hij door omstaanders uit het water gehaald, want toen de hulpdiensten aankwamen, konden ze meteen beginnen met reanimeren. De man werd daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.