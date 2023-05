Eeuwenoude Marokkaanse oases dreigen te verdwijnen door aanhoudende droogte

Groene palmbomen in het midden van de woestijn, heldere bronnen die in de oase ontspringen, ... Voor sommige inwoners van Marokko is het niet meer dan een herinnering aan het verleden. Door de aanhoudende droogte staan eeuwenoude palmbossen er nu kaal, zijn veel bronnen uitgedroogd en is de grond er kurkdroog. "We kunnen ons geen droogte herinneren die zo erg was als deze", menen de bewoners van de oase van Alnif.