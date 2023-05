750 jaar Dessel gevierd met massaspektakel "Wettewa"

De voorstelling vertelt het verhaal van Stien Stekskes, een excentrieke puber. Ze voelt zich niet aanvaard in haar nieuw samengesteld gezin en wordt gepest omdat ze anders is. "Het is een universeel verhaal met een link naar de pezerikenwereld, de bijnaam van de Desselaars", zegt regisseur Luc Stevens.

Volgens de website van de gemeente Dessel is een pezerik de uitgesneden penis van een varken. "Die werd vroeger in de Kempen gebruikt om de zaag te smeren en de schoenen in te vetten. Die van Dessel hingen de pezerik in echte rook in de haard boven de soepketel. De warme damp van de kokende ketel deed het vet van de pezerik smelten en zo in de soep druipen. Wanneer vroeger een Desselse boer verhuisde en de stoet door Retie trok dan wierpen die van Retie pezeriken op de versierde huifkar, waar de boer en zijn gezin in zaten."