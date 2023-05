Mobiele app van chatbot ChatGPT gelanceerd

De website van ChatGPT is gelanceerd eind november en telde al meer dan een miljoen bezoekers in een week tijd. Twee maanden later telt de dienst ongeveer 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

De Amerikaanse technologiereus Microsoft is de voornaamste investeerder van OpenAI. Het bedrijft integreerde het taalmodel waarop ChatGPT is gebaseerd, in Bing, de zoekrobot van Microsoft. Google staat op het punt om ook een testversie met generatieve kunstmatige intelligentie te lanceren.