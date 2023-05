Politie zoekt eigenaar van wellicht gestolen offerblok in Diksmuide

"We hebben een vreemde oproep binnengekregen", klinkt het bij de politiezone Polder in Diksmuide. "Een man die het gras aan het maaien awas, belde ons op. Hij had een houten constructie gevonden in de graskanten. We denken dat het een offerblok is, want het heeft achteraan ook een poortje, dat geforceerd was. De bus was ook leeg, op een stuk van één euro na."

De politie vermoedt dat het offerblok gestolen is en dat de inhoud geroofd is. Tot nu toe is er nog geen melding binnengelopen van een diefstal uit een kerk of een kapel. Wie meer informatie zou hebben, kan contact opnemen met de politie Polder op het nummer 051/50.00.04.