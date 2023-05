Oostenrijkse acteur Helmut Berger, bekend van Visconti's "The damned" en "Ludwig", overleden op 78-jarige leeftijd

De Oostenrijkse acteur Helmut Berger is op 78-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 en 70 stond hij bekend als een van de mooiste mensen uit de Europese cinema.

De meertalige Berger was een van de favoriete acteurs van de Italiaanse cineast Luchino Visconti. Tot aan de dood van Visconti in 1976 hadden ze een relatie. Berger vertolkte de hoofdrollen in "The damned" en "Ludwig" van Visconti.

Na de dood van Visconti kwam de carrière van Berger in het slop te zitten. Hij raakte verwikkeld in allerlei schandalen. In 1990 kreeg hij een rol in "The godfather 3" van Francis Ford Coppola.