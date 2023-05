Opnieuw vermoedelijke mensensmokkelaar opgepakt die mensen het Kanaal overzette met speedboot

Op het strand vond de politie de 12 slachtoffers van de mensensmokkel: 8 mannen, 3 vrouwen en een kind van 5. De verdachten waren mannen van 34 en 44. Zij zitten tot op vandaag in de cel. Gisteren werd dus nog een derde verdachte opgepakt: een 47-jarige Albanees die samen met zijn gezin asiel had aangevraagd in ons land. Volgens het parket van West-Vlaanderen is de man intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.