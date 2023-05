Politie Turnhout waarschuwt voor oplichters tijdens hemelvaartweekend: "Banken zijn dan slecht bereikbaar"

De politie van Turnhout waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerkers van de bank. De oplichters zijn heel actief tijdens het lange weekend van Hemelvaart omdat de echte bank dan amper te bereiken is. Gisteren zijn op korte tijd drie mensen in Kasterlee en Beerse gebeld door zogenaamde medewerkers van de bank of Bpost.