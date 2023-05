"Diepgang" wil via voetbal kwetsbare kinderen in Zelzate bereiken: "Voetbal is het perfecte bindmiddel"

Diepgang wil in Zelzate iets in beweging zetten onder het motto "It takes a village to raise a child" (Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen, nvdr). Wie deel uitmaakt van een gemeenschap voelt zich meer gesteund, en vindt meer mensen rond zich die kunnen helpen, of de juiste richting kunnen wijzen. Dat is wat KVV Zelzate wil bieden: een gemeenschap, waarin de vzw's SAAMO en aPart de kinderen kunnen bereiken. "Ze leren niet alleen aanvallend voetballen, maar ook deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en sociale projecten", legt Jens Beresole van de vzw SAAMO uit. "Zo leren ze ook anderen vertrouwen, en kunnen we een aanspreekpunt worden voor wat leeft bij hen, waar ze het moeilijk mee hebben. Bijvoorbeeld via activiteiten en huiswerkbegeleiding hopen we ook de ouders te bereiken."