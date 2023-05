Protest tegen te hoge woontorens in Knokke-Heist

"De Plazatorens zouden oorspronkelijk 22 verdiepingen hoog zijn, maar dat plan hebben we tegengehouden", reageert burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). "De bedoeling is nu om torens van elf verdiepingen te bouwen, maar dat hebben wij als gemeente nog niet goedgekeurd. Zelfs de omgevingsvergunning is er nog niet. We hebben ook vergaderingen gehouden met de omwonenden om iedereen te informeren, maar ik schrik er niet van dat er tegenstanders zijn. Dat is overal zo."