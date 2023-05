Oproep op TikTok lokt 75 mensen naar stadspark Leuven voor "spoon circle"

"Voor zover ik weet is dit nog nooit eerder gedaan. Er is wel een wereldrecord spoonen dat gevestigd is Australië. Toen hebben ze een ketting gevormd van 1.108 mensen. Maar dat was geen cirkel, dus helaas was er een iemand aan het einde van de ketting die niet werd vastgehouden. Het punt van een 'spoon circle' is dat iedereen wordt vastgehouden, want we sluiten uiteraard niemand uit", lacht Liam.