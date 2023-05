Sint-Niklaas brengt tropisch leven op Sint-Nicolaasplein: "Van leeggelopen plein naar zomers aangeklede terrassen"

Programmator Bart Foubert zegt acht weken lang voor ambiance te zullen zorgen: "We gaan dat doen met verschillende thema's en muziekstijlen. Er komen optredens en afwisselend dans- en dj-avonden. Daarbij komen toch wel wat grote namen, zoals 5NAPBACK, Louis XIV, Unregular en Maori. Lokaal talent zal daar dan instaan voor de voorprogramma's. In aanloop naar de Vlaamse feestdag starten we in de eerste week van juli met optredens in het teken van Vlaamse muziek met onder meer Lotte De Clerck van Like Me en Mathias Vergels. Na acht weken wordt de zomerse evenementenperiode op zondag 27 augustus afgesloten met een optreden van Harmonie De Toekomst."