Strijkstok van viool breekt tijdens concert, violist geeft geen kick

Een muzikant moet niet alleen uitblinken in muzikaliteit, maar ook in koelbloedigheid. Een gave die violist Stephan Jackiw tot in de puntjes beheerst. Midden in een concert in het Verenigd Koninkrijk begaf de strijkstok het plots. Zonder een krimp te geven pakte hij de strijkstok van een collega aan, alsof er niks aan de hand was. "Ongelofelijk om te zien", klinkt het.