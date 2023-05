Traiteur uit Nossegem gaat warme maaltijden bezorgen aan Leuvense senioren: "We maken ook tijd voor een babbeltje"

"Het aantal cateraars dat gericht is op senioren, is aan het dalen. En vaak leveren ze maar een of twee keer per week", vertelt traiteur André Claessens uit Nossegem. "Van de senioren in Leuven kregen we zoveel aanvragen dat we op den duur met een wachtlijst zaten. En dus zijn we op zoek gegaan naar een distributielocatie in het centrum van Leuven van waaruit we maaltijden kunnen leveren."