Twee gewonden bij brand in flatgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe

Woensdagnamiddag rond 17.20 uur werd het vuur in het flatgebouw opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een brand te gaan in een technisch lokaal van het gebouw en een oude vuilniskoker. "De rook had zich in het gebouw verspreid, zodat een deel van het gebouw en een crèche moesten ontruimd worden", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Eén persoon is onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede persoon raakte gewond bij een val."