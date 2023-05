Vandalen beschadigen gloednieuw Belgian Red Court in Lokeren

Drie weken geleden werd in de Hoedhaarwijk in Lokeren een Belgian Red Court in gebruik genomen. Rode Duivel Thomas Vermaelen, Red Flame Femke Maes, het Lokerse stadsbestuur en tientallen jongeren uit de buurt maakten van de opening van het straatvoetbalplein een sprankelend feest. De hoop leefde om de jongeren uit de stad te verenigen in sport en ontspanning, maar buren mijden de plek liever op dit moment.