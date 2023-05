Veel volk op de jaarlijkse motorzegening in Jette: "Ik wil motorrijders een warm gevoel geven"

Al bijna 20 jaar lang is er op Hemelvaart een motorzegening in Jette. "Die traditie is ontstaan in 2004 toen ik als onderpastoor afscheid nam in de kerk van Laken", vertelt pastoor Dirk Vannetelbosch. "Toen heeft de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Paleis voor mij een motorzegening georganiseerd. Toen ik in Jette pastoor werd, ben ik daar begonnen met een motorzegening."