Montana verbiedt als eerste Amerikaanse staat TikTok

De wet moet volgens de Republikeinse gouverneur de persoonlijke data van de inwoners van Montana beschermen tegen de Chinese Communistische Partij. In de Verenigde Staten is er al langer bezorgdheid over TikTok en zijn toegang tot de gegevens van miljoenen Amerikanen.

De VS besloot in december al de app te verbieden op alle apparaten van de federale overheid, uit vrees voor mogelijke spionage door China. President Joe Biden heeft in maart zelfs gedreigd met een nationaal verbod als de Chinese eigenaars hun aandeel in de app niet verkopen.