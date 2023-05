Nieuwe metingen brandweer Gent en ArcelorMittal zijn duidelijk: "Groene wolk boven staalbedrijf is niet schadelijk"

"We werken nauw samen met de stad Gent, de diensten van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en Brandweerzone Centrum om alles goed in het oog te houden", zo luidt het bij het bedrijf. "En alle metingen zijn tot nu geruststellend. We hebben gemeten in Desteldonk, Lochristi, Oostakker, de Langerbruggekaai en ter hoogte van Renewi. Daarnaast lieten we op vraag van omwonenden al metingen uitvoeren in Mendonk en Sint-Amandsberg. En ook Brandweerzone Centrum deed zeven metingen op verschillende locaties in het havengebied. Alle meetresultaten liggen onder de Europese grenswaarde van 0,134 ppm (uurgemiddelde)."

De mensen die door de wolk toch last hebben aan ogen en luchtwegen, of anderen die ongerust zijn, mogen ArcelorMittal contacteren, zo zegt de woordvoerder nog. De hinder zou over enkele dagen achter de rug moeten zijn, want maandag is de ontzwavelingsinstallatie opnieuw operationeel.