Zeventiger aangehouden voor doodslag na verdacht overlijden van 74-jarige vrouw in Elewijt

Zondag werd het parket gecontacteerd door de lokale politie voor een mogelijk verdacht overlijden in Zemst. "Een 74-jarige vrouw was overleden. Het parket heeft de technische recherche van de federale politie en een wetsarts ter plaatse gestuurd voor een onderzoek", zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde.

"Omdat de wetsarts aanwijzingen zag voor een verdacht overlijden, werd maandag een autopsie uitgevoerd. Die wees uit dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gekomen door geweldpleging."

Het parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek en liet de 73-jarige partner van het slachtoffer oppakken. "De onderzoeksrechter heeft de man verhoord en vervolgens in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag", aldus Vercarre. "Meer details over de feiten of het onderzoek worden niet vrijgegeven."