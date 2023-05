Zwarte Markt Tessenderlo wordt gesloopt: "Verloederde gebouwen waar vandalen vrij spel hebben"

De Zwarte Markt in Tessenderlo zal afgebroken worden. De coronacrisis deed de tweedehandsmarkt eind 2020 al de das om, maar nu worden ook de gebouwen gesloopt. "De Zwarte Markt was een begrip in Limburg en zelfs ver daarbuiten", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. "Maar de site was sterk verloederd en vandalen hadden er vrij spel." De plek krijgt een nieuwe invulling.