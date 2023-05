Afvalberg in Ninove nog altijd niet weggehaald ondanks beslissing van de rechter

Het stort op een terrein van een afvalverwerkend bedrijf langs de Elisabethlaan in Ninove is al jaren een doorn in het oog van het stadsbestuur. “Al sinds 2007 wijzen we het bedrijf op zijn milieuverplichtingen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Nu stellen we vast dat het de deadline van 20 mei 2023 om het terrein te saneren, niet hebben gerespecteerd.”

De stad beraadt zich nu over verdere stappen. Eén mogelijkheid is dat de stad zelf de opruiming van naar schatting 800.000 euro betaalt en dan achteraf terugvordert van de eigenaars. “Maar het is twijfelachtig of we ooit dat geld terugzien”, legt Tania De Jonge uit. “Zeker in tijden van hoge inflatie is dat een flinke som voor een stadsbestuur”.