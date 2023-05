Naast Elon Musk gaat ook Amazon-topman Jeff Bezos een maanlander bouwen voor astronauten

Het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse miljardair Jeff Bezos is door NASA geselecteerd om een maanlander te bouwen voor astronauten. Daarmee zouden ten vroegste in 2029 mensen op de maan moeten kunnen landen. Het contract heeft een waarde van zo'n 3,4 miljard dollar. Ook SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, werkt aan een maanlander. Die zou ten vroegste in 2026 al naar de maan vliegen, met astronauten aan boord.