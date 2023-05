Andy Rourke, bassist van Britse alternatieve rockband The Smiths, is overleden

De Smiths ontstonden in 1982. Zanger Morrissey en gitarist Johnny Marr startten de band samen met een andere bassist. Maar al snel kwam Andy Rourke in diens plaats. Rourke en Johnny Marr waren als sinds hun kindertijd bevriend.

De band, aangevuld met drummer Mike Joyce, nam zijn eerste demo later dat jaar op. Die had al de typische sound van The Smiths: de scherpe stem van Morrissey, de melodieuze leadgitaar van Marr, en technisch hoogstaande, indringende basritmes van Rourke. Het werd hét geluid van de Britse alternatieve muziek in de jaren 80, wat leidde tot vier albums: "The Smiths", "Meat is murder", "The queen is dead" and "Strangeways, here we come".

Rourke is te horen op zowat elke klassieker van The Smiths, getypeerd door sombere, ironische teksten. "How soon is now", "Bigmouth strikes again", "Girlfriend in a coma", "There is a light that never goes out", om er maar een paar te noemen.