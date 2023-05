Start assisenproces: Man staat terecht voor moord op vriend in Ingelmunster

Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer is gestorven na hevige stampen in het gezicht en de buik. De beschuldigde ontkende eerst dat hij iets met de dood van zijn partner te maken had, maar bekende uiteindelijk toch. Beide mannen hadden die bewuste avond veel gedronken en ook medicatie ingenomen. Hun strafregisters toonden ook aan dat ze allebei al langer met een alcoholprobleem kampten en voor verkeersinbreuken waren veroordeeld.