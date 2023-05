Bouw nieuwe fietsbrug over E34 in Melsele gestart

De plannen voor de fietsbrug over de E34 in Melsele bestonden al enkele jaren, maar werden al enkele keren uitgesteld. De bouw moest onder meer rekening houden met de omliggende natuur. Pas toen de aannemer voor vleermuisvriendelijke verlichting had gekozen, konden de werken starten.

De fietsbrug wordt zo’n drie meter breed en komt langs de bestaande spoorbrug. Het nieuwe fietstraject mikt vooral op woon-werkverkeer van en naar de Waaslandhaven. Op zich is de fietsersbond van Beveren gelukkig met de bouw van de brug, toch herhalen ze hun eis om een tweede fietsbrug te bouwen in de buurt van de Melseledijk om Kallo en Melsele te verbinden.

“Deze brug is een goede eerste stap om Kallo uit zijn fietsisolement te halen”, zegt Jan Verhavert van de Beverse fietsersbond. “Maar ze is vooral gericht op fietsers uit Antwerpen en Zwijndrecht. Daarom stellen wij nogmaals de vraag om ook een aparte fietsbrug te voorzien ter hoogte van het viaduct tussen Kallo en Melsele. Daardoor zouden bijvoorbeeld schoolkinderen op een veilige manier tussen Kallo en Melsele kunnen fietsen. Ik zie fietsers niet meteen een omweg van enkele kilometers maken naar de fietsbrug waaraan ze nu beginnen bouwen om voor een veilige weg te kiezen. Jammer genoeg is de kortste weg nu nog steeds veruit de gevaarlijkste en dat zou opgelost kunnen worden met een aparte fietsbrug vlakbij de bestaande viaduct.”

De nieuwe fietsbrug zou in april van 2024 jaar klaar moeten zijn.